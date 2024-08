Regissør Alex Garland avslører sitt favorittprosjekt

På Edinburgh International Film Festival avslørte regissøren Alex Garland sin favoritt blant de mange prosjektene han har jobbet med.

Det er Ex Machina fra 2014, som duoen Garland og Andrew Macdonald var enige om kom på det perfekte tidspunktet i karrieren.

Garland sa hun: "Jeg likte Ex Machina veldig godt, det var en enkel film å lage. Den var logistisk enkel, og det hjalp. Vi hadde fire uker i Pinewood på et lydstudio, og to uker i Norge på location. Vi hadde en veldig liten rollebesetning.

"De var unge, hardtarbeidende og veldig engasjerte. Vi hadde et veldig vennlig mannskap som trodde på prosjektet og jobbet så hardt de kunne. Det var en god stemning, og alle trakk i samme retning. Det var vennlig."

Når det gjelder hvorfor det skiller seg ut og var godt timet, bortsett fra at det var en fin opplevelse, sier Garland:

"Jeg snakker for meg selv, men jeg snakker alltid for Andrew også, vi hadde nettopp gjort en sekvens med giftige filmer, og giftige filmsett er usedvanlig ubehagelige steder å være.

"Du kommer ikke unna kjeftingen, fraksjoneringen, avdelingene som blir uvenner med hverandre. De er helt forferdelige. Og jeg tror Ex Machina kom som en motgift mot det. Det var det stikk motsatte" (takk, THR).