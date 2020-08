Regissør Jordan Vogt-Roberts om Metal Gear Solid-filmen

Du ser på Annonser

Jordan Vogt-Roberts (Detroit, 1984) tilhører en ny generasjon filmskapere med et kunstnerisk syn og en veldig spesiell kreativ tilnærming som virker sterkt påvirket av en barndom omringet av dataspill, noe som helt klart ikke skjedde med de som stod bak spill-til-film oversettelsene spillere måtte tåle å se på 90-tallet. Men Vogt-Roberts som det beste valget for å bringe Metal Gear-universet til lerretet går forbi det, da det ble personlig når Hideo Kojima selv ga sin velsignelse og hjelp til prosjektet.

Under Gamelab Live 2020-konferansen med Gamereactor som offisiell medie-partner til eventet, hadde jeg sjansen til å ha en 20-minutters samtale med regissøren av Kong: Skull Island som, til tross for at han beit seg i tunga ofte, delte mange detaljer som jeg er sikker vil være til interesse for Metal Gear-fans over hele verdenen, da det er kun om hvordan han forstår MGS-universet og dens karakterer, hvordan han oversetter alt til filmformatet, og hvor enige han og hans venn Kojima er. Dere som kaller dere Metal Gear-fans og leser dette med et Tactical Espionage Action-mindset er jeg sikker på at a) vil avdekke masse hint til plottet og b) vil ha deres forventninger markant økt.

En filmregissør med gamerperspektiv

Først og fremst forteller Vogt-Roberts oss om arbeid og liv under pandemien, men snart nok prater vi om hvordan lage en ordentlig dataspill-adaptasjon

"Jeg henger generelt med folk i spillindustrien og prater med de; jeg finner de samtalene mer inspirerende enn med mange av de jeg har med folk i filmindustrien.", sier han i videoen under. Bak er en gigantisk Snorlax og en enda større Pikachu, som minner om hvor store suksesser Detective Pikachu og Sonic the Hedgehog var på storskjerm. Er det generasjonsskiftet som gir gevinst?

"Det er akkurat fordi vi vokste opp med en haug med dårlige adaptasjoner jeg tenker at det ga oss mye smerte - vi så det vil elsket misforstått. Jeg har båret denne smerten med meg, den er del av mitt kamprop," sier regissøren.

Det er om å oversette det et spill får ut av deg til den passive opplevelsen av å se en film.

Og han vet hvordan han formidler spillfølelsen med ikke-interaktive filmer, da han står bak flere suksessrike Destiny 2- og PlayerUnknowns Battlegrounds-reklamer. Med disse reklamene sier han "kommentarene på Youtube, kollektivt, er en haug med folk som sier ting som 'Dette er akkurat sånn jeg føler meg når jeg spiller med venner.' En stor del av dette er å oversette følelser og oversette et et spill kan få ut av deg emosjonelt mens du spiller en aktiv opplevelse og så hvordan du oversetter de følelsene til den passive opplevelsen av å se en film. Jeg tror ikke det er så enkelt som å ta plot og karakterer og ting som det. Jeg tenker filmer som Snowpiercer eller Edge of Tomorrow, som ikke er basert på spill, har en del kjennetegn fra dataspill bakt inn i opplevelsen. Snowpiercer er virkelig som en side-scroller beat 'em-up, hele filmen går fra høyre til venstre. Og Edge of Tomorrow fanger essensen av å lagre spill og gjenopplives ved lagringspunkt."

For Vogt-Roberts er det klare eksempler på hva det tok for andre medier å bli oversatt til lerretet: "Det tok folk som Sam Raimi og folk som vokste opp med en kjærlighet for tegneserier til å komme inn og ha film-kredibilitet og forståelse for kildematerialet. Det tok det og nå tenker jeg vi når et punkt hvor jeg, Dan Trachtenberg, og en håndfull andre som er yngre og vokste opp med spill som del av DNA, med de som like stor innflytelse som filmer var."

Å forstå Kojimas visjon og Metal Gear som en fan

"Jeg elsker virkelig posisjonen jeg er i akkurat nå som et slags bindende ledd mellom disse to verdenene og oversetting av de," legger han til om sin nåværende rolle. "Metal Gear er i seg selv en såpass tett og dyp ting hvor du tar for deg et elsket åndsverk som ikke bare har et veldig spesielt plot og utrolig komplekse karakterer som representerer ideologier og filosofier Kojima har og disse spesielt vestlige trekkene oversatt med et japansk synspunkt."

"Du har ikke bare plottet men følelsene spillet gir deg," fortsetter han med en beskrivelse av meningen med Metal Gear. "Hvordan det føltes å snike seg rundt og det å vite at hvis du blir fanget så må du møte konsekvensene. Følelsen av å kødde med vakter mens du lager lyd ett sted og løper bort og de sier 'hva var det?' Den japanske tullete tonen av å finne folk uten videre nesten som en Tarkovski militær surrealisme, de magiske-ekte elementene og de nesten overlevelses-skrekk baserte elementene som er i spillet. Det er mange virkelig komplekse vendinger i Metal Gear, og det er veldig enkelt for folk eller et studio å se på det som en serie om futuristisk krigføring, og det er ikke hva det er."

Å fortelle en Metal Gear historie i en film

Ved å gå dypere og dypere inn i deres hemmelighetsfulle plan, Vogt-Roberts forteller om både flere plotlinjer og et interessant narrativt de vil bruke for å overraske seere:

"Det er en ting vi har i skriptet som jeg elsker," lokker han med, "som virkelig spiller inn i kjernetematikken. En stor del av disse spillene er for Kojima fundamentalt å spørre hvordan gjør vi hele verdenen hel igjen? Hvordan gjør man seg selv hel igjen? Og sirkelen av smerte som oss som mennesker er fanget i, som hele verdenen er fanget i, og soldatene spesielt er fanget i. Da er det en ting i manuset som jeg tenker er utenfor boksen og er med på å kødde med publikum på en måte veldig lik Kojima sine spill samtidig som det tar deg fortelle historien din som du vil. Disse spillene forstyrret normen fordi de utfordret dine forventninger til spill. Det er da like viktig for meg å ikke bare ta disse elementene, men fremstille de på en måte som forstyrrer normen like mye for filmverdenen.

MGS vs MCU: Kommer Revolver Ocelot til å bli den nye Groot?

Det, og det han røper mot slutten av intervjuet, høres fantastisk ut for fans, men hva med nykomlinger? Hva med den potensielle store gruppen mennesker serien kan nå takket være filmen?

"Der har du et vanskelig balansepunkt," mener Vogt-Roberts, "av å ikke bare mate fans men til hæren med fans som er ute ventende på filmen, og den andre hæren av fans som mener Metal Gear aldri burde blitt gjort til film. Også har du hele generasjonen med folk som ikke aner hva det er, som ikke vet hvorfor folk som meg er besatt av serien."

"På samme måte som ingen visste om Star-Lord og Rocket Raccoon og Groot fem år tilbake, men nå om du setter deg i en Uber så har de en liten Funko Pop av karakterene på dashbordet til bilen sin. Jeg mener at Sniper Wolf, Revolver Ocelot, Otacon, Snake og the Boss er alle like ikoniske som karakterer fra Marvels filmunivers."

"Så mye som jeg ønsker å produsere en film som får fans til å si 'Det der er min Metal Gear', så vil jeg lage en film som åpner resten av verden sine øyne til hvordan Kojimas verker påvirket og rørte oss. "

Et uforventet triks med tid, plott, og karakterer.

På grunn av COVID-19 og "studiopolitikk", kunne ikke regissøren fortelle oss nåværende status på filmprosjektet, ei heller om filmen treffer lerretet neste år. Han kunne dog dele et bar ekstra hint angående det mystiske plottelementet, om karakterene og deres smertesyklus.

"Jeg kan ikke dele for mye om tidslinjen til prosjektet", advarer han, "Jeg skulle gjerne fortalt om det fordi hver gang jeg faktisk forteller noen om det, for eksempel konseptartistene, sier: 'shit, det er kjempesmart, jeg hadde aldri forventet det' og jeg prater med mange av konseptartistene som har jobbet i lag med meg (...) og de reagerer generelt 'wow, det er veldig Metal Gear på en uforventet måte'. Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt mer, men jeg kan fortelle at tidslinjen spiller direkte inn i det uforventede plottelementet og smertesyklusen jeg prater om. For meg er det viktig å ha muligheten til å skape kontrast mellom våres fedres synder og... det er et godt sitat om hvordan en kriger er skjebnen til å forbli i krigssonen og at de er fanget der til de er drept og befridd. Og at de må fortsette kampen til dette skjer. Derfor er det å skape kontrast mellom Snake sin reise og Boss sin og de feilene gjort som fremmet smertesyklusen de prøver å slippe fri fra viktig."

"COVID ødelegger alt for øyeblikket, så jeg kan ikke akkurat gi en statusoppdatering på prosjektet," sier han angående filmens produksjonstimeplan. "Jeg skulle ønske det var mulig å være mer konkret angående når det skjer. Jeg ønsker aktivt hver dag å kunne jobbe med filmen fordi jeg elsker det så mye. Jeg elsker Derek Connellys manus. Det er perfekt for Metal Gear, banebrytende og friskt for publikum. "

Metal Gear Solid - Animasjonsserie med David Hayter?

Vogt-Roberts hadde en liksom-annonsering å gi:

"I mellomtiden prøver jeg å få i gang en animasjonsserie med de originale stemmeskuespillerne. Det er såpass mye kjærlighet for David Hayter og hans tolkning av Snake, og alle disse karakterene som Campbell eller Otacon eller Wolf... alle disse originale skuespillerne ga så mye til hvorfor man i dag elsker karakterene, så jeg prøver mitt hardeste å få dette lagd i sammenheng med filmen vi skaper. Forhåpentligvis ser folket verdien i den sanne gleden som kan komme av det, fordi jeg virkelig tror at Metal Gear-verdenen er stor nok for å ha flere lemmer, for eksempel en som er storfilm og en animert ting i en stil som er kul og banebrytende på sin egen måte som ærer Yoji Shinkawas kunst og design."

Det er personlig: Samtaler med Hideo Kojima.

"Kojima og jeg har blitt veldig nære i de siste årene," forklarer Vogt-Roberts når spurt om hvordan han ville sett for seg et stort samarbeid med spillskaperen. "Han var en stor fan av Kong Skull Island og når Kings of Summer, min første film, ble lansert i Japan skrev han et rosende paragraf om meg og vårt forhold og hvordan jeg er eneste person han ser for seg kan regissere en Metal Gear Solid film, som sprengte hjernen min, og jeg setter stor pris på det."

"Kojima mener jeg er den eneste personen som kan og bør regissere en Metal Gear Solid-film."

"Vi har hatt altfor mange samtaler. Vi kan snakke endeløst om filmen fordi det er en ting han elsker å prate om, han er en av de største filmelskerne jeg vet om. Jeg har vist han masse, jeg har vist han mye av konseptkunsten, og jeg har snakket mye med han om mye av tingene jeg gjør. Men han er helt klart en som elsker og respekterer filmskapere og filmskaping, på en måte med fremgangsmåten, 'Vel, for at denne filmen skal bli bra, på samme måte som originale Metal Gear var basert på Escape from New York og The Guns of Navarone og El Topo og at disse filmene var store innflytelser på han med 80-tallets amerikanske maskulinitet. Han tok disse tingene og oversatt de med sitt perspektiv til noe som var mye mer potent og viktig. Derfor tror jeg at han tenker at en god Metal Gear film må gjennom samme filtrering hvor jeg tolker slike ting og filtrerer de med mitt perspektiv."

En cameo i Kojimas stil

"Det er en karakter i filmen som enkelt forklart vil være Kojima," røper regissøren. "Det er håndtert på en måte med mening. Det er en rask ting, men rent tematisk representerer det noe sjokkerende for folk samtidig som det er i linje med noe Kojima ville gjort. Om det ender opp med å være Kojima eller ikke, er hensikten med karakteren der. Det er enormt viktig for meg at han er så involvert som mulig, men det er åpenbart noen legale problemer med Konami som vi må respektere. Jeg tror også Kojima har enormt lyst til å delta, samtidig som han vil respektere meg som regissør."

"Men det er en drøm å kunne dra til Japan og ha en middag med han og snakke film og spill og virkelig kunne dykke dypt om rariteter, om Metal Gear på en måte som aldri har vært i dagens lys. Jeg må klype meg selv og bekrefte at jeg har disse vanlige samtalene med noen som nå er min venn men også er en legende for meg, og har vært en stor skapende kraft i min filmskaping og som en spiller. Jeg håper virkelig jeg kan ha han så involvert som mulig, jeg håper å ha han der under innspilling. Det er uendelig med fartsdumper rundt det, men det er viktig for meg at denne filmen, ulikt for eksempel Alan Moore og Watchmen hvor du har en skaper som totalt forkastet det de skapte, er noe skaperen, Kojima liker og elsker oversettelsen det har vært gjennom."