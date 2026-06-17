Regissør Michael Sarnoski ønsker at filmatiseringen av « Death Stranding » skal «føles storslått, men også litt uvanlig»

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Det ser ut til at produksjonen av A24s live-action-film «Death Stranding » snart vil komme i gang for fullt. I et nytt intervju med Variety snakket regissør Michael Sarnoski kort om prosjektet og hva han ønsker å oppnå med det, og nevnte at planen er at filmen skal spilles inn neste år på Island og i Nord-Irland.

Ifølge artikkelen har Sarnoski nylig levert et andre utkast til manuset for prosjektet, med en plan om at fortellingen skal «føles storslått, men også uvanlig og karakterdrevet.» Han nevnte også hvordan denne filmen vil forholde seg til den etablerte verdenen skapt av Hideo Kojima.

«Dette utspiller seg i videospillets verden, men jeg har mine egne karakterer. Det er noen karakterer som overlapper, noe fansen vil glede seg over å se, men det er i stor grad min egen historie innenfor dette universet.»

Hvis produksjonen skal starte neste år, er det rimelig å anta at filmen « Death Stranding » vil ha premiere en gang i 2028 eller senere.