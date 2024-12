Regissør Osgood Perkins erter med at hans filmatisering av Stephen Kings The Monkey blir en "hypermørk" komedie som blander skrekk, latter og tårer

HQ

Osgood Perkins, regissøren bak Longlegs, gjør seg klar til å bringe Stephen Kings novelle The Monkey fra 1980 til det store lerretet i 2025. I en nylig samtale med Entertainment Weekly, ertet Perkins sin unike vri på skrekkfortellingen, og kalte den en "hypermørk" komedie som blander skrekk med latter. Filmen, med Theo James og Elijah Wood i hovedrollene, handler om en forbannet cymbalknusende lekeape som forårsaker dødelig kaos bare ved å eksistere. Som Perkins uttrykker det: "Den er ond bare ved å være til stede", noe som legger opp til en historie der alt kan skje.

Handlingen følger tvillingbrødrene Bill og Hal, som snubler over The Monkey på loftet til faren sin, bare for å finne ut at den er knyttet til en rekke grusomme dødsfall. Etter å ha vært adskilt i årevis, må brødrene finne sammen for å møte både familiens mørke fortid og det illevarslende leketøyet. Perkins har planer om å gå dypt inn i temaer som familietraumer og dødens uunngåelighet, samtidig som han legger inn litt uventet humor.

Theo James, som spiller en av brødrene, forteller til Entertainment Weekly at Perkins hadde en klar visjon om å lage en "familiefilm" som både er skremmende og inderlig. Den mørke humoren kommer fra ideen om å konfrontere døden med et smil, noe Perkins kan relatere til med tanke på hans personlige erfaringer med tap. The Monkey lover å bli en vill tur som vil få publikum til å le, skrike og kanskje til og med felle en tåre når den kommer på kino den 21. februar 2025.

Gleder du deg til å se den nye Stephen King-filmatiseringen?