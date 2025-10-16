Regissøren av A Nightmare on Elm Street 3 vil gjerne se Jim Carrey spille Freddy Krueger

HQ

Slutten av 70-tallet og 80-tallet leverte utallige minneverdige skrekkfilmer, som ofte ble utgitt med en rekke oppfølgere. Men til tross for at de i dag regnes som utrolig ikoniske - ikke minst Poltergeist, Friday the 13th, Hellraiser og andre - er det få av dem som har fått nytt liv.

Selv om Hollywoods mangel på fantasi har ført til en iver etter å gjenopplive alt det gamle, har skrekkklassikerne stort sett fått stå urørt, med noen få unntak som stort sett har vært mislykkede. Hollywood har ofte forsøkt å lage moderniseringer som er altfor seriøse og brutale, og dermed helt glemt at originalene aldri tok seg selv for høytidelig og ble laget med et glimt i øyet og en sans for moro.

Dette gjelder ikke minst 1980-tallsklassikeren A Nightmare on Elm Street. Hollywood har ikke gjort noe forsøk på å gjenopplive Freddy Krueger siden 2010, da rebooten ble møtt med knusende kritikk. Den manglet også sjarm, og den opprinnelige skuespilleren bak Krueger, Robert Englund, sa til Variety forleden år om hva som gikk galt:

"...da de gjorde Freddy til en barnemishandler [i nyinnspillingen], det er ikke det Freddy er. Ved å ta det til et så mørkt sted, er det ikke rom for å utnytte Freddys personlighet."

Men kanskje er det håp om en mer vellykket retur for filmserien. Chuck Russell er et kjent navn for fansen, etter å ha laget det som ofte regnes som den beste i serien, A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors fra 1987. Han sier nå i podcasten Dread Central's Development Hell at han, under de rette omstendighetene, ville være villig til å lage en ny A Nightmare on Elm Street film (takk Fortress of Solitude) :

"Jeg ville elsket å lage en ny Elm Street hvis alle støttet det. Patricia Arquette har sagt at hun gjerne vil gjøre den igjen... Jeg synes fortsatt at Robert er den eneste Freddy for meg."

Den eneste haken er at Englund nylig sa at han er ferdig med rollen som Freddy Krueger. Han er tross alt 78 år gammel. Heldigvis ble det diskutert en mulig erstatter av den kanskje litt mer uventede sorten, nemlig Jim Carrey. Da han ble foreslått, sa Russell:

"Ja, det hadde vært flott. Jim kan etter min mening gjøre nesten hva som helst hvis han legger hjertet sitt i det. For at Jim skulle gjøre det, måtte vi gjøre noe som var et nytt sprang i Elm Street-serien - litt som det Wes gjorde med sin veldig meta New Nightmare."

Jim Carrey og Chuck Russell har faktisk jobbet sammen før, da de laget The Mask i 1994, som ble en stor suksess. Duoen er derfor godt kjent med hverandre, noe som styrker sjansene for et godt resultat ytterligere.

Carrey ville utvilsomt være en som kunne gjøre Kreuger til den underholdende marerittdemonen han en gang var, men hva tror du, ville han være rett mann for jobben?