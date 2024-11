Regissøren av Alien: Romulus er ivrig etter å lage en oppfølger

HQ

Den siste delen i Alien-serien har vært en solid suksess for Disney, og det er liten tvil om at det vil komme en oppfølger. Regissør Fede Alvarez kommenterte nylig dette i et intervju, og sa :

"Vel, jeg mener, vi ønsker definitivt å gjøre det. Studioet ønsker å gjøre det. Jeg ønsker å gjøre det. Jeg tror at med oppfølgere handler det alltid om å finne den rette historien. Jeg og Rodo, min medforfatter, har noen ideer, men det er ikke før vi finner noe som vi sier: "Ok, det er en film som er verdt å lage", at vi virkelig går i gang. Så det er den prosessen vi er inne i nå, hvor vi prøver å finne en historie som er verdig alles tid og som er verdig tittelen.

Ellers vil man aldri gjøre den feilen at man lager en oppfølger bare fordi den første er en stor hit ... å lage en oppfølger bare fordi man kan lage den, det er alltid oppskriften på en katastrofe."

SPOILERS - les på eget ansvar.

Alvarez fortsatte med å snakke om de to overlevende karakterene fra Romulus, og hvordan den neste historien sannsynligvis vil fokusere på dem og deres fortsatte eventyr i verdensrommet :

"De to overlevende, Rain og Andy, spilt av Cailee Spaeny og David Jonsson, var de virkelige høydepunktene i filmen. Og så tenker jeg alltid på det som: "Jøss, hvor vil folk se dem neste gang? Vi vet at det kommer til å være romvesener. Vi vet at det kommer til å bli flotte skrekkscener. Men jeg forelsket meg i dem begge, og jeg vil se hva historien deres er."

Det er tydelig at oppfølgeren vil ta litt tid å utvikle, noe som ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Det er bedre å gjøre det riktig enn å haste ut noe middelmådig.

Hva synes du om Alien: Romulus, og gleder du deg til fortsettelsen av historien?