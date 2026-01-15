Regissøren av Castlevania-serien på Netflix lager Final Fantasy Tactics-fanart

HQ

En av regissørene bak Netflix' kritikerroste Castlevania-serier (Castlevania og Castlevania: Nocturne), Sam Deats, er tydeligvis en stor Final Fantasy-fan. Uten noen nærmere forklaring enn at han har hatt lyst til å gjøre det lenge, har han nå lagt ut sitt eget bilde av teamet sitt fra Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles og skriver på Bluesky :

"Jeg har hatt lyst til å lage en hyllest til Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles en stund nå, med hovedlaget mitt på slutten av spillet."

Du kan se det ferdige resultatet nedenfor, som er veldig kult og fanger stilen i spillene perfekt - og vi er sikre på at vi ikke er de eneste som håper at Netflix vil kontakte ham umiddelbart for å lage en Final Fantasy-anime?

Hvis du vil vite mer om det aktuelle spillet, ble det utgitt i fjor høst, og vi har selvfølgelig en anmeldelse å tilby.