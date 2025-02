Regissøren av miniserien Shogun fra 1980-tallet kritiserer 2024-utgaven

HQ

Shogun er allment ansett som en av de beste seriene som kom på TV i fjor, men regissøren av miniserien fra 1980-tallet, Jerry London, er ingen fan. Til tross for at serien ble overøst med Emmy-priser, mener London at den kunne ha vært mye bedre.

"Den er helt annerledes enn den jeg gjorde", sier London til The Hollywood Reporter. "Min var basert på kjærlighetshistorien om Shogun mellom Blackthorne og Mariko, og denne nye er basert på japansk historie, og den handler mer om Toranaga, som var Shogun. Det er veldig teknisk og veldig vanskelig for et amerikansk publikum å sette seg inn i det. Jeg har snakket med mange som har sett den, og de sa: "Jeg måtte slå den av fordi jeg ikke forstår den". Så filmskaperne av den nye filmen brydde seg virkelig ikke om det amerikanske publikummet."

"De laget den i utgangspunktet for Japan, og det var jeg glad for, for jeg ville ikke at serien min skulle bli kopiert. Jeg synes jeg gjorde en så god jobb, og den vant så mange priser, at jeg ikke ville at de skulle kopiere den, og det gjorde de heller ikke. Men den nye er morsom fordi alle jeg snakket med sa: "Jeg forstår den ikke. Hva handler den om?" Jeg så hele filmen. Det er veldig vanskelig å holde seg til. Den vant alle [Emmy]-prisene fordi det ikke var noen store serier mot den," fortsatte han.

Litt av en bakoversveis til amerikanerne, som han sier ikke er i stand til å forstå serien, men hver sin smak. Selv med Londons forakt for 2024-serien har populariteten vist seg å være utbredt, noe som har ført til at en andre og tredje serie har blitt bestilt.