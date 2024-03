Regissøren av og stjener fra Poor Things går sammen igjen i Kinds of Kindness

Hvis du har sett Poor Things på kino eller på Disney+ i det siste og akkurat har kommet over den bisarre og flerfoldige Oscar-vinnende filmen, har vi gode nyheter til deg. Regissør Yorgos Lanthimos' neste film er nemlig rett rundt hjørnet. Kinds of Kindness har nemlig kinopremiere i juni, og vi har allerede fått en teaser-trailer som gir oss en forsmak på hva den vil by på.

I filmen er det ikke bare Lanthimos som regisserer igjen, men også Poor Things og den nå doble Best Actress -vinneren Emma Stone i hovedrollen sammen med Willem Dafoe og Margaret Qualley, pluss noen nye ansikter, blant andre Jesse Plemons, Hunter Schafer, Hong Chau, Joe Alwyn og Mamoudou Athie.

Handlingsoversikten for denne kommende filmen (som mange av Lanthimos' filmer) er litt vanskelig å forstå, og traileren hjelper heller ikke så mye. Du finner begge deler nedenfor.

Kinds of Kindness har kinopremiere 21. juni.

Synopsis: "Kinds of Kindness er en triptykonisk fabel som følger en mann uten valgmuligheter som prøver å ta kontroll over sitt eget liv, en politimann som er bekymret over at kona som var savnet på havet, har kommet tilbake og virker som en annen person, og en kvinne som er fast bestemt på å finne en bestemt person med en spesiell evne, som er bestemt til å bli en vidunderlig åndelig leder."