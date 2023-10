Regissøren av rebooten av Sleepy Hollow nekter å se originalen på nytt

HQ

Tim Burtons Sleepy Hollow er i dag en moderne skrekkklassiker, selv om den langt fra var den første som fortalte Washington Irvings fortelling om Ichabod Crane og den hodeløse rytteren. Burtons film har allerede fått en TV-filmatisering som ble overraskende godt mottatt, men nå er det på tide med det som så ofte skjer i tider med mangel på ideer, en reboot. Hvis man bare går etter regissøren Lindsey Anderson Beers' siste bidrag til sjangeren, Pet Sematary: Bloodlines, har vi nok en skuffelse i vente, men vi krysser fingrene for at det blir et bedre resultat denne gangen.

For et år siden ble det bestemt at Tim Burtons gotiske mysterium fortjente en nyinnspilling, men nå avslører Beer i et intervju med The Wrap nærmere hvordan arbeidet så ut, og hun gjør det klart at hun ønsker å gjøre noe helt originalt. Faktisk nektet hun å se den igjen bare for å slippe å ha den friskt i minne.

Beer forteller: "Jeg elsket Tim Burton-filmen så høyt som barn. Jeg så den om og om igjen. Og pilarene i historien - romantikken, uhyggen, det luftige - lever i hjertet mitt. Jeg trenger ikke å se filmen på nytt for å vite det."

I stedet har inspirasjonen kommet fra virkeligheten. I Hudson Valley, der historien har sitt utspring. Hun dro dit i løpet av sommeren og sugde til seg atmosfæren.

"Jeg dro dit og besøkte dem i løpet av sommeren, faktisk. Man tar utgangspunkt i virkeligheten, og så går man dit tankene fører en."