Regissøren av Skrik 7 har uventet sagt opp.

Det ser mer og mer dystert ut for Skrik 7. Først ble det rapportert at Jenna Ortega ikke ville komme tilbake til den kommende oppfølgeren, og nå er det kunngjort at regissør Christopher Landon uventet har sluttet i prosjektet.

Landon delte nyheten på X og sa: "Jeg antar at det nå er et like godt tidspunkt som noe annet å kunngjøre at jeg formelt forlot Scream for 7 uker siden. Dette vil skuffe noen og glede andre. Det var en drømmejobb som ble til et mareritt. Og hjertet mitt knuses for alle de involverte. For alle. Men det er på tide å gå videre. Jeg har ingenting."

Når Landon nå forlater prosjektet og beskriver det som et "mareritt" ser det ikke så lovende ut for slasherfilmen. I skrivende stund har Paramount ikke avslørt hvem som skal ta over regien.