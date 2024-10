Regissøren av Venom: The Last Dance: "Denne filmen introduserer Knull, men den berører bare begynnelsen av historien hans"

HQ

Det er nå bare 10 dager igjen før vi endelig får se Tom Hardy tilbake i rollen som Venom, og i den kommende tredje filmen skal han møte superskurken Knull. Regissør Kelly Marcel har nå snakket litt om Knull og hvor mye Knull vi kan forvente oss i fremtiden. Ifølge ham kan vi forvente oss mye Knull i fremtiden.

I et intervju med IGN uttalte Marcel: "Vi er i spoilerterritorium nå, og vi håper at noe av moroa med å se denne filmen er å ikke vite hva som vil skje, men stol på meg, vi vet godt hvor viktig Knull er for fansen, så akkurat som vi la et grunnlag for Venom, håper vi at vi gjør det samme for Knull. Kongen i svart er altfor mektig til å være en engangsforeteelse. Denne filmen introduserer Knull, men den berører bare begynnelsen av historien hans. Marvels største filmskurker er utviklet over tid. Her er Knull trusselen som lurer bak faren som tester de absolutte grensene for Eddie og Venoms partnerskap - men det er forholdet deres som forblir hjertet i denne historien."

Er du sulten på mer Knull?