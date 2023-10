Regissøren av "Winnie the Pooh: Blood and Honey" røper detaljer fra den kommende oppfølgeren

I forrige uke rapporterte vi at en lærer i Florida ved et uhell viste elevene 20-30 minutter av den brutale slasherfilmen Winnie the Pooh: Blood and Honey. Regissør Rhys Waterfield tok nylig en prat med Variety for å dele sine tanker om dette, og han avslørte også noen interessante detaljer om filmens oppfølger, som kommer neste valentinsdag.

Om den utilsiktede visningen sa Waterfield: "Det er sprøtt, ikke sant? Jeg synes det er sprøtt. For når du ser filmen, kan du ikke ta feil av den og tro at det er en barnefilm, for i løpet av de første 10 minuttene skjer det bokstavelig talt vanvittige ting. Og [karakterene] ser skremmende ut. Så jeg vet ikke hvordan - for de sa at den varte i 20-30 minutter - jeg vet ikke hvordan den kunne vare så lenge. Jeg vet ikke om læreren satte den på og bare gikk ut og forlot dem, eller om barna lurte dem eller noe sånt. Forhåpentligvis har vi ikke ødelagt barndommen til disse barna."

På spørsmål om oppfølgeren sier Waterfield: "Sammenlignet med den første filmen har alt blitt mye bedre. Det er en skrekkfilm. Mange ganger går folk dit på grunn av dødsscenene og disse elementene, og vi har virkelig økt innsatsen."

Han røper også at budsjettet er "mye høyere" enn i den første filmen, og at det er spesielt én sekvens som er "helt vill".