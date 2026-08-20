Regissøren bak «Dishonored» og «Redfall» starter nytt studio

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Harvey Smith, som var hoveddesigner på det originale Deus Ex, medregissør på Dishonored, kreativ leder på oppfølgeren, kvalitetssikringsutvikler på Prey og studioleder for Redfall, har offisielt stiftet et nytt studio. Smith flytter ikke langt fra sitt tidligere hjem, da han fortsatt skal ha base i Austin, slik han hadde da Arkane Austin var i drift.

I stedet skal Smith starte et nytt studio sammen med sin mangeårige samarbeidspartner Ben Horne, kalt Black Pony Interactive. Det skal fokusere på å lage førstepersons-action-RPG-er med vekt på enkeltspillermodus, bygget rundt spillerens valg, utforskning og dynamiske systemer. Med andre ord: immersive sim-spill, men på grunn av den vage karakteren til denne betegnelsen gir den ikke alltid det beste inntrykket av hva Black Pony Interactive kommer til å jobbe med.

«I en tid preget av ustabilitet i bransjen er jeg stolt over å kunngjøre neste skritt i min videospillkarriere med avsløringen av vårt nye studio. I vårt nye studio utvikler vi akkurat den typen enkeltspillerspill vi brenner mest for,» sa Smith (via Polygon).

Smith og Horne får selskap av veteraner fra Arkane, Insomniac, Epic, Avalanche og Volition. Black Pony har ikke avslørt hva deres første spill vil bli, men ambisjonene er klare, og Horne sier at mer vil bli avslørt snart.