Regissøren bak Doctor Sleep kunne tenke seg å lage en Clayface-film

Joker-filmen later til å ha åpnet opp for en større dialog regissører og produsenter imellom, som nå diskuterer åpent via diverse plattformer om hvorvidt andre separate filmfortellinger, som fokuserer på Batman-universets brede skurkegaller, er en god idé.

Mike Fianagan, som blant annet har regissert Doctor Sleep samt The Haunting of Hill House (og Bly Manor) for Netflix, sier på Twitter at han gjerne vil lage en film om Clayface.

"Well I've wanted to do a Superman movie since I was a kid, but I would also be really keen to do a standalone Clayface movie as a horror/thriller/tragedy."

Det vites enda ikke om ytterligere filmer med Batman-skurker er på vei, men rykter har svirret om en Two-Face-film før. Dave Bautista har for øvrig tidligere uttrykt interesse for å spille Clayface.