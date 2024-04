Regissøren bak Ex Machina og Civil War trekker seg tilbake.

Alex Garland begynte sin karriere som filmskaper med å skrive filmmanus, først og fremst for vennen Danny Boyle. Han har blant annet skrevet The Beach, 28 Days Later, Sunshine og Dredd. Det ble mange populære manus før han debuterte som regissør med den kritikerroste Ex Machina. Etter det laget han TV-seriene Devs og Annihilation. Etter at Garlands fjerde film nå har gått på kino, har han kunngjort at han trekker seg tilbake.

I forbindelse med pensjonisttilværelsen sa han "Ingenting har forandret seg. Jeg er i en veldig lik tilstand. Jeg planlegger ikke å regissere igjen i overskuelig fremtid."

Takk, The Guardian.