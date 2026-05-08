Regissøren bak spill som Super Mario Bros. 3 og A Link to the Past trekker seg fra Nintendo

HQ

I over et år nå har det vært en jevn strøm av sanne pionerer i bransjen - som var med på å definere Nintendo - som forlater selskapet, for det meste for å pensjonere seg. Noen eksempler inkluderer Kensuke Tanabe, Hideki Konno og Goro Abe, og i dag har vi den triste plikten å legge til enda et navn på listen.

Denne gangen er det Takashi Tezuka. Han var med på å skape det aller første Super Mario Bros. sammen med Shigeru Miyamoto tilbake i 1985, og han fungerte som spillregissør på legendariske titler som Super Mario Bros. 3, Super Mario World og The Legend of Zelda: A Link to the Past, i tillegg til å være produsent for Animal Crossing. Han var også med på å skape Yoshi og har siden spilt nøkkelroller i utallige Nintendo-klassikere, blant annet som supervisor på The Legend of Zelda: Breath of the Wild og produsent for Super Mario Bros. Wonder. Vi var så heldige å få intervjue ham på Gamereactor under Gamescom 2023, og du kan se intervjuet nedenfor.

HQ

Neste måned blir hans siste i Nintendo, og det blir absolutt ingen liten oppgave for selskapet å fylle skoene hans, ettersom det kunngjør at Takuya Yoshimura, Katsuhiro Umeyama og Keiko Akashi også går av med pensjon. Det er dermed klart at den gamle garde som skapte og definerte Nintendos spillsatsing (før de begynte med videospill, laget de hovedsakelig leker og brettspill) er på rask vei ut.

Heldigvis er det mye som tyder på at Nintendo har forberedt seg og har mange talentfulle yngre folk klare til å ta over, men uansett er det en epoke som går mot slutten.