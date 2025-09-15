Regissøren forklarer fraværet av familien i aka Charlie Sheen

HQ

Netflix' todelte dokumentarfilm aka Charlie Sheen kan skilte med en imponerende rekke intervjuobjekter: Jon Cryer, Chuck Lorre, Sean Penn, Chris Tucker og ekskona Denise Richards er alle med. Men to tilsynelatende viktige navn mangler - far Martin Sheen og storebror Emilio Estevez. Hvorfor holdt de seg borte? Ifølge regissør Andrew Renzi handlet det ikke om familiefeider eller drama, men om respekt.

Renzi fortalte Deadline at han til og med så filmen sammen med Martin Sheen. "Det var et av de mest nervepirrende øyeblikkene i mitt liv", sa han, men Martin følte at Charlies budskap til faren allerede var til stede uten at han hadde gitt et intervju. Han ønsket ikke å gjenoppleve vanskelige minner, men lot i stedet sønnen få sitt øyeblikk: "Dette er Charlies historie - du trenger ikke meg."

Emilio Estevez, Charlies bror, kom til samme konklusjon. Han mente at dokumentaren burde fokusere utelukkende på Charlie, og var redd for at hans egen tilstedeværelse kunne trekke oppmerksomheten bort. Familien står hverandre nær - Renzi beskriver dem som naboer som ser hverandre hver dag - og avgjørelsen ble tatt på grunn av kjærlighet snarere enn konflikt. Til tross for deres fravær gir dokumentaren likevel mye innsikt.