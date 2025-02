Regissørene av Grand Theft Hamlet forteller oss hva de lærte av GTA-spillere

HQ

Grand Theft HamletEtter å ha vunnet flere priser og imponert både spill- og Shakespeare-miljøene, har GTA Online landet på strømmetjenesten MUBI. I forkant av lanseringen deltok Gamereactor på et Discord-pressemøte med medregissørene Sam Crane og Pinny Grylls, hvor vi fikk spørre hva de kunne lære av andre spillere.

"Vi lærte så mye av de andre spillerne," begynte Grylls. "Det var faktisk det mest fantastiske med å delta, for vi var, som du sier, amatørspillere, og vi lærte så mye av [dem]."

Grylls fortsatte med å snakke om Nora, en spiller som allerede var en erfaren proff i Grand Theft Auto Online. "Hun lærte oss masse om rollespill, om hvordan man spiller spillet, små triks", sa Grylls. "Men faktisk var også hennes og de andres nye perspektiv på Hamlet og Shakespeare veldig interessant og lærerikt for oss."

Crane påpekte også at det blant filmskaperne var erfarne gamere som hjalp dem med å finne ut hva de kunne og ikke kunne gjøre i GTA. "Mark [Oosterveen] hadde selv spilt spill i mange år. Og det samme var Jerry [O'Connor], han spilte spøkelset. De spilte begge GTA fra dag én. For vi måtte ha masse penger, og de hadde samlet penger til å kjøpe alle disse kjøretøyene slik at vi kunne iscenesette Hamlet i luftskip og flyvende biler og yachter og sånt."

Grylls, som primært filmet prosjektet, forklarte at hun var avhengig av alle andres midler i spillet for mesteparten av det, men Crane klarte å tjene litt penger, og hadde til og med råd til noen superbiler og en yacht på slutten av filmprosessen.

Grand Theft Hamlet er tilgjengelig for strømming på MUBI. Sjekk ut traileren nedenfor :