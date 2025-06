Regissørene av Talk to Me og Bring Her Back avslører sin neste film

HQ

Dette er en ny retning som få hadde sett komme. Etter å ha laget to grensesprengende skrekkfilmer i Talk to Me og Bring Her Back skal Danny og Michael Philippou nå jobbe med en dokumentarfilm. En dokumentar om deathmatch-wrestling, av alle ting.

I en samtale med DiscussingFilm ga de noen detaljer om det kommende prosjektet, som de har skutt mellom Talk to Me og Bring Her Back. "Det er som profesjonell wrestling, men en ekstrem versjon av det, det er ekstrem performancekunst", sa Michael. "Med glass, piggtråd, tegnestifter. Vi hadde filmet den mellom Talk to Me & Bring Her Back... forhåpentligvis får den premiere tidlig neste år."

Deathmatch-bryting blir ofte kritisert for sitt fokus på vold fremfor noe annet, og kan noen ganger være et ganske kontroversielt tema. Det blir interessant å se hvordan det blir skildret i den kommende dokumentaren.