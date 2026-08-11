Regn forsinker kvartfinalene i Canadian Open – kamptider for tirsdag, inkludert Fils mot Jódar

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Været har nok en gang avbrutt tennisspillet i Nord-Amerika, og kraftig regn mandag tvang arrangørene til å utsette to kvartfinalekamper for menn, som nå skal spilles på tirsdag, noe som gjør det til en spesielt travel dag i Montreal.

Det er andre gang dette skjer for Rafa Jódar: finalen hans i Washington ble utsatt fra søndag til mandag, og nå blir kvartfinalekampen hans, som var planlagt tidligst kl. 18.00 lokal tid mandag (tirsdag kl. 00.00 CEST, kl. 23.00 BST mandag) mot Arthur Fils, skal spilles i dag, tirsdag, ikke før kl. 20.00 CEST, kl. 19.00 BST på Center Court (kl. 14.00 lokal tid i Montreal).

Fils mot Jódar blir deres tredje møte i innbyrdes oppgjør: franskmannen vant den første kampen i semifinalen i Barcelona Open, og Fils endte opp med å vinne tittelen; men Jódar slo Fils for to uker siden under Washington Open.

Den første kampen som spilles på Center Court i dag, blir den andre utsatte kvartfinalen mellom Luciano Darderi og Brandon Nakashima, mens de opprinnelig planlagte kvartfinalene på ettermiddagen går av stabelen mellom Jakub Mensik og Ben Shelton, samt Dani Mérida mot Learner Tien.

Kvartfinaler i Canadian Open for menn (tider i Europa):



Darderi mot Nakashima: 18:30 CEST, 17:00 BST



Jódar mot Fils: ikke før kl. 20.00 CEST, 19.00 BST



Mensik mot Shelton: ikke før kl. 00:00 CEST, 23:00 BST



Mérida mot Tien: ikke før kl. 01:10 CEST, 00:10 BST (onsdag)

