Regn med betydelig mye mer reklame på YouTube snart

Det virker som at reklame på YouTube snart kommer til å bli betydelig mer frekvent og påtrengende. Ifølge en oppdatering av YouTubes regelverk kommer reklame til å tilføyes alle videoer og ikke bare de som hører til YouTube Partner Program. I USA har dette allerede startet og for Europa skjer det i midten av neste år.

Den aktuelle delen lyder: "ads can now appear on videos from channels not in the YouTube Partner Program (YPP), and we will begin gradually placing ads on brand safe videos."

Det kommer så klart til å lede til høyere inntekter, men vil samtidig være kjipt for forbrukerne som da får enda mer reklame som avbryter videoene. Sannsynligvis håper Google at flere kommer til å ville betale for YouTube Premium på grunn av dette for å slippe reklame.