Regn med mye mer He-Man i Masters of the Universe - Part 2

Netflix har virkelig storsatset på He-Man og har for øyeblikket intet mindre enn to forskjellige serier som veksler på strømmetjenesten med bare noen måneders mellomrom. Og nå er det tid for enda mer ettersom Masters of the Universe: Revelation fortsetter med Part 2 i slutten av november, og vi har fått den første traileren.

Del 1 av serien fikk mye kritikk fra fansen ettersom den i prinsippet manglet He-Man. De som produserer showet har tydeligvis fått med seg dette fordi det ser ut til å være betydelig mer He-Man denne gangen. Det stjernespekkede stemmeskuespillet er også tilbake, så vi kan igjen høre Mark Hamill som Skeletor, Lena Headey som Evil-Lyn og Sarah Michelle Gellar som Teela.

