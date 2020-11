Regn med xCloud-app til TV i løpet av neste år

Du ser på Annonser

De seneste årene har Microsoft utvidet begrepet Xbox noe veldig, og i dag kan du nyte disse spillene både på konsoll, PC og Android-mobiler. Xbox-sjefen Phil Spencer har heler ikke prøvd å holde det hemmelig at de utforsker andre muligheter til å gjøre Xbox-spill tilgjengelig for flere i et forsøk på å nå så mange som mulig.

I et intervju med The Verge sa Spencer at de er klare for å ta enda et steg i den retningen, da en xCloud.app for å streame spill til smart-TV begynner å nærme seg. På denne måten kan du spille alt Xbox Game Pass har å by på uten å måtte koble en konsoll til TVen:

"I think you're going to see that in the next 12 months. I don't think anything is going to stop us from doing that."

Sannsynligvis blir LGs TVer de første som leveres med en xCloud-app (og kanskje en håndkontroller i visse tilfeller?), ettersom LG og Microsoft nylig annonserte et samarbeid.

Vi vet også at Microsoft jobber med å slippe xCloud til iOS, noe Apple hittil har blokkert. Det virker dermed som at nesten alle med tilgang til bra internett kommer til å kunne spille Xbox uten selve konsollen i en nær fremtid.