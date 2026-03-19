Regn utsetter starten av Miami Open, fullspekket program torsdag for ATP og WTA

Regnet har forsinket starten av Miami Open, noe som har ført til at de fleste kampene i hardcourt-turneringen utendørs har blitt flyttet til onsdag, og det er lagt opp til et tett program på torsdag, med hele 128 kamper (turneringens første ordinære runde) i herre- og damesingle.

I løpet av torsdagen vil alle banene bli brukt til 24 ATP-kamper, med start kl. 10:00 lokal tid, eller kl. 15.00 CET, 14:00 GMT. Blant kampene som starter da, er Rafael Jódar mot Yannick Hanfmann, James Ducksworth mot Roberto Bautista eller Nikoloz Basilashvili mot Mariano Navone.

Torsdagens kamper inkluderer også kamper med Grigor Dimitrov, Reilly Opelka, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Hubert Hurkacz og Stefanos Tsitsipas. Høydepunktet blir Joao Fonseca mot Fabian Marozsan (tidligst 18:10 CET), som vil avgjøre rivalen til Carlos Alcaraz på fredag eller lørdag.

Det samme skjer med WTA, som var planlagt å starte tidligere enn herretrekningen, men bare syv kamper fra 128. runde er allerede spilt. Torsdag kl. 15:00 norsk tid spilles blant annet Paula Badosa mot Aliaksandra Sasnovich eller Eva Lys mot Yulia Starodubsteva. De fleste av kampene i 64-delsfinalene, den første med seedede spillere, spilles fredag... hvis regnet holder seg i dag.