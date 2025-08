Regretting You vil trekke i hjertestrengene dine i oktober

Colleen Hoovers forfatterskap har blitt noe av det heteste Hollywood har å by på, og forfatteren har allerede fått et par av bøkene sine filmatisert, med planer om enda flere. Etter Naughty Books og fjorårets utskjelte It Ends With Us, kommer nå Regretting You, en romantisk historie som følger en familie som står overfor utfordringer etter at en tragisk ulykke har avdekket et brutalt familiesvik og en hemmelighet.

Denne filmatiseringen av boken skal ledes av Josh Boone fra The Fault in Our Stars, som har fått med seg Allison Williams, McKenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Scott Eastwood og Willa Fitzgerald i hovedrollene.

I henhold til den offisielle synopsis, blir vi fortalt: "Regretting You introduserer publikum for Morgan Grant (Allison Williams) og datteren Clara (Mckenna Grace) mens de utforsker hva som er igjen etter at en ødeleggende ulykke avslører et sjokkerende svik og tvinger dem til å konfrontere familiehemmeligheter, omdefinere kjærligheten og gjenoppdage hverandre. REGRETTING YOU er en historie om vekst, motstandskraft og selvoppdagelse i kjølvannet av en tragedie, og har også Dave Franco og Mason Thames i hovedrollene, sammen med Scott Eastwood og Willa Fitzgerald."

Premieredatoen er satt til 24. oktober 2025, og du kan se den første traileren for filmen nedenfor.