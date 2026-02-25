Utvikleren Nerial skal ha honnør for å ha kommet opp med en så enkel og lettfattelig spillformel som den i Reigns. Dette kortformede eventyrstrategispillet handler i bunn og grunn om å ta valg etter valg i håp om å overleve så lenge som mulig, og det er en formel som har blitt tilpasset fra den opprinnelige ideen til merkevaresamarbeid som med Game of Thrones og også til andre historiske settinger som de tre kongerikene i Kina. Nerial er tilgjengelig på PC, men også på mobil, der denne serien i mine øyne faktisk skinner klarest, og har klart å lande en annen stor fisk og kombinert den grunnleggende briljansen til Reigns med det eksepsjonelle fantasyuniverset til The Witcher.

HQ

Hvis du spilte Game of Thrones-utgaven og syntes det var Reigns på sitt beste, vil du bli like imponert over struktureringen av Reigns: The Witcher. Premisset har ikke endret seg i det hele tatt. Du stirrer på kort med korte utfordringer som skal overvinnes, og du må velge det ene eller det andre utfallet avhengig av hvordan det passer med hvor du ønsker å lede historien. Forbeholdet er at du må overleve så lenge som mulig, men dette er langt fra enkelt ettersom de fire nøkkelattributtene endres med hvert valg du tar.

For eksempel kan en menneskelig lord be om hjelp til å håndtere en Scoia'tael-agent, og valget ditt er å ignorere bønnene deres og gjøre den menneskelige fraksjonen opprørt, eller å akseptere forespørselen og gjøre den ikke-menneskelige fraksjonen opprørt. Det er sjelden et valg som fungerer bra for alle involverte, og selv når du kommer over enstemmig positive alternativer, er det vanligvis aldri til fordel for Geralt, ettersom målet ikke handler om å tilfredsstille alle, men å holde disse egenskapene i sentrum. Når alt kommer til alt, er en Witcher ikke først og fremst alliert med mennesker, ikke-mennesker eller magibrukere, men beveger seg i stedet gjennom landet gjennomsyret av upartiskhet. Hvis du blir for snill mot magibrukere (det er til syvende og sist vanskelig å si nei til Yennefer og Triss), vil Geralt til slutt dø en hedonistisk død, noe man kan argumentere for er bedre enn å bli lynsjet av en sint menneskemobb, men som til syvende og sist fører til at Geralts eventyr får en brå slutt.

Som du ser, handler også denne The Witcher-utgaven, i likhet med tidligere Reigns-titler, om politikk og om å balansere forventningene til alle de tre sentrale partene. Hovedforskjellen her sammenlignet med tidligere utgaver i serien er at den fjerde og siste egenskapen er heksespesifikk. Hver avgjørelse du tar som gagner eller skader heksene, vil øke og senke denne egenskapen, der det å se den nå bunnen er et stort problem, men å se den nå toppen vil faktisk ikke resultere i umiddelbar død, men i stedet føre til en innkommende kamp, typisk med et monster. Dette er en ekstremt enkel kamp der du flytter Geralts ikon til venstre og høyre over et rutenett for å unngå innkommende skadefliser, samtidig som du forsøker å lande på angrepsfliser slik at du kan slå tilbake. Tenk på Guitar Hero, hvis det var skalert ned til det aller, aller mest rudimentære. Det er et hyggelig avbrekk fra kort-sveiping-spillet, men neppe en funksjon som vil få deg til å synge av fryd.

Men uansett, hva er egentlig den narrative tråden som binder dette spillet sammen, spør du? Det er The Witcher, og som du kanskje forventer, er det den legendariske (og totalt ydmyke) barden Dandelion som fremfører enhver historie som er verdt en dritt i dette universet. Du spiller faktisk ikke som Geralt av Rivia i dette spillet, da handlingen i bunn og grunn går ut på at Dandelion forteller historier der Geralt er hovedpersonen, og disse historiene er det du opplever, og derfor skjer det hendelser som ellers aldri ville ha skjedd, og derfor dør den tradisjonelt kloke og forsiktige Witcher en rekke grusomme dødsfall i dette spillet. Denne ideen er også hvordan de forskjellige kortmodifikatorene brukes, ettersom du må forvrenge tilnærmingen din til hver historie avhengig av de tre kortene som er lagt ut på forhånd, med dette som Tarot-lignende elementer som skildrer et bestemt narrativt premiss. Det kan være Geralt den evige, Geralt komikeren, Geralt elskeren, og listen fortsetter, og ideen er at hvert kort har en måte å "fullføre" det på ved å utforske narrative elementer som bare er til stede når dette kortet brukes til et "løp". Og hvorfor skulle du fullføre et kort? Etter hvert som du fullfører kortene, tjener du erfaring som gjør at Dandelion går opp i nivå og låser opp nye kort, og hvert fullførte kort gir barden ny inspirasjon til historiene han forteller til dem som booker ham for jobber.

Dette bringer meg til det siste laget som er verdt å merke seg i Reigns: The Witcher. Dandelions opptredener skjer med jevne mellomrom, og det er her du drar til forskjellige slott og byer for å veve sammen en fortelling basert på hva arrangøren er ute etter. En person vil kanskje ha en fortelling om hvor fæle hekser er, noe som får Dandelion til å piske ut historier basert på Geralts godtroende natur, kjærlighet til monstre og hat mot mennesker, som hver er tråder basert på de utfylte kortene dine. Dette er et minifortellende spill der det handler om å velge riktig kort basert på den tekstbaserte dialogen som er lagt ut, noe som til syvende og sist ligner på hovedformatet i Reigns, men som samtidig er svært unikt. I likhet med kampene fungerer det fint, men du vil heller ikke gråte på torget om hvor revolusjonerende denne funksjonen er.

Nerial har gjort en fantastisk jobb med å bringe The Witcher inn i Reigns, med en effektiv bruk av den bredere fortellingen, monstre, karakterer, politiske lojaliteter og lignende, i tillegg til at musikken, lydeffektene og den visuelle regien føles som om de kunne hørt hjemme i et av CD Projekt Reds spill. Den beste sammenligningen jeg kan komme på om hvordan dette spillet ser ut, er hvis The Witcher hadde en Fort Condor-lignende modus fra Final Fantasy VII. Det er stemningen som denne Reigns-tittelen gir.

Men alt i alt er Reigns: The Witcher er bare mer Reigns. Hvis du fortsatt synes denne spillformelen er morsom og underholdende, er det mye å elske, men hvis du synes den kunne trenge en større overhaling, vil ikke denne delen imponere deg så mye mer enn de andre svært like kapitlene gjorde. Det er utrolig enkelt å ta i bruk, krever ikke mye tid i det hele tatt for å sprenge seg gjennom et løp, og det fungerer som en sjarm på mobile enheter. Man kan si at dette er det ultimate videospillet for pendlere, og hvis du leter etter noe som kan fylle et slikt tomrom, går du ikke så galt i byen her. Når det er sagt, hvis du er desperat etter noe mer fra The Witcher for å binde deg over til The Witcher 4 om noen år, vil du sannsynligvis ikke finne alt for mange timers underholdning her før du bestemmer deg for å gå videre.