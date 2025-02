Reikon Games presenterer Metal Eden, en frenetisk enkeltspiller cyberpunk FPS

I går kveld under Sonys State of Play fikk vi en veldig rask titt på det nye fra Reikon Games og Deep Silver, skytespillet Metal Eden. I en annen retning enn hva sjangeren for tiden går for, Metal Eden er en a priori enspilleropplevelse der vi spiller som ASKA, en avansert Hyperdrive-androide bygget fra en digitalisert menneskelig psyke.

"Sammen med det spesielle, sansende skipet Nexus utvider du arsenalet ditt og oppgraderer den udødelige kroppen din mens du kjemper for det som er virkelig bak denne hjemsøkende vakre maskinverdenen."

Ut fra det vi så i traileren, som du også kan se nedenfor, ser det ut til at vi får action i høy hastighet med futuristiske våpen og massevis av vertikalitet i nivåene.

Metal Eden kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series 6. mai 2025.