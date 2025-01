Reilly Opelka forklarer hvordan han slo Novak Djokovic etter nesten to år med skader

HQ

Reilly Opelka sjokkerte det australske publikummet i Brisbane International da han slo Novak Djokovic i kvartfinalen i årets første turnering. Opelka, en 27 år gammel spiller fra Florida som for øyeblikket ligger på 293. plass på ATP-rankingen, slo Djokovic, som hadde ambisjoner om å vinne sin 100. tittel på tour-nivå som en "oppvarming" til Australian Open.

Men Opelka ga virkelig ikke Nole noen sjanser, og vant 7-6(6), 6-3 i deres første kamp sammen. Opelka, som var nummer 17 på verdensrankingen i februar 2022, har nå vunnet åtte ganger over spillere som er rangert blant de ti beste, først og fremst Stefanos Tsitsipas i 2021, og nå Djokovic, som er nummer syv.

Reilly Opelka er forresten også enorm: han er 2,11 meter høy.

Reilly Opelka måtte spille "friere og ta mer risiko" for å stå imot Djokovic

Etter kampen, som ble gjengitt på ATP Tour-nettstedet, sa Opelka at han måtte spille "friere og ta mer risiko" for å slå "den største tennisspilleren sporten noen gang har sett". "Realiteten er at vi ikke har noe å tape mot ham, han er den beste spilleren noensinne. Hvis du spiller på ditt normale nivå, eller til og med litt over ditt normale nivå, vil han vinne."

Opelka har vunnet fire ATP-titler i singel og én i double, i tillegg til Wimbledon for juniorer. Brisbane International 2025 blir hans første semifinale siden Newport i 2023, etter knapt å ha spilt i 2023 og 2024 på grunn av skader.

"Det har vært tøft, med mye tvil, sier Opelka. "Jeg så Novak bli den største i løpet av de to årene jeg hadde fri. Du spør deg selv hva Novak ville gjort i min posisjon. Det er den innvirkningen han har hatt på sporten. Jeg holdt kursen da jeg var på krykker og håpet bare at jeg skulle få en ny sjanse her ute, slik jeg fikk i kveld."