Reis verden rundt med Rihanna og resten av smurfene i den nye filmen

Og akkurat som Rihanna lovet i går, har Paramount nettopp gitt ut den første offisielle traileren for The Smurfs Movie, som vil ta oss fra smurfebyen til den virkelige verden på et redningsoppdrag. Gargamel og broren hans har kidnappet Gammelsmurf, og bare en gruppe modige blå skapninger ledet av Smurfeline (Rihanna) kan stoppe ham.

Smurfene er en serie som, i likhet med Tintin, stammer fra belgiske tegneserier, i dette tilfellet fra tegneserieskaperen Peyo. Historiene har gjennomsyret en rekke bind, TV-serier og til og med videospill, som Infogrames-klassikerne fra 1990-tallet.

Smurfene-filmen kommer på kino "veldig snart", så det er fullt mulig at Smurfene kommer på kino til sommeren.