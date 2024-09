Reklame for søppelmat før kl. 21.00 blir forbudt i Storbritannia fra neste år

HQ

Storbritannia fortsetter å slå hardt ned på søppelmat. Den nye Labour-regjeringen ønsker å gjøre noen store og tvilsomme endringer, som å fjerne pensjonistenes oppvarmingsgodtgjørelse og forby søppelmatreklame fra kl. 21.00.

Som BBC rapporterer, vil forbudet tre i kraft i oktober neste år, og har som mål å bekjempe overvekt blant barn. "Disse restriksjonene vil bidra til å beskytte barn mot å bli eksponert for reklame for mindre sunn mat og drikke, noe som beviselig påvirker deres kostholdspreferanser fra ung alder," skrev helseminister Andrew Gwynne i en uttalelse i Underhuset på torsdag.

Det er håp om at forebygging av fedme hos barn kan redusere stresset som fedme forårsaker på NHS. Statsminister Sir Keir Starmer har lovet betydelige reformer av helsevesenet, og håper å kunne fokusere mer på forebygging av sykdommer i lokalsamfunnene for å redusere presset det har blitt satt under.

