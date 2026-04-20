Rekordavling i Brasil får kaffeprisene til å stupe over hele verden

Mange av oss har fortvilet sett på at prisene har steget i et urimelig tempo i mange år. Selv om de verste økningene ser ut til å ha avtatt noe i de fleste deler av verden, faller ikke prisene, men stabiliserer seg på nye, høyere nivåer. Men nå er det i det minste noen nyheter som gir et lite (og velsmakende) lyspunkt.

SVT melder at kaffeprisene forventes å falle ganske betydelig i år. Årsaken er lavere råvarepriser på kaffebønner etter en rekordstor kaffehøst i Brasil, og også Vietnam melder om det samme. Rebecca Widegren, prissjef i den svenske dagligvarekjeden Coop, sier at "det forventes ingen kommende stormer eller drastisk endrede værforhold" som kan forverre situasjonen, og vi kan derfor se frem til et prisfall på mellom 8-10 % på det globale markedet i år og ytterligere nedgang i begynnelsen av 2027.

Det vil ta tid før hele prisreduksjonen får full effekt, ettersom all kaffe som i dag finnes i butikkene, er produsert til de gamle prisene. Først når hele varelageret er erstattet med nyprodusert kaffe, kan vi forvente å spare et betydelig beløp på denne livseliksiren.