Rekordsalgsprisen for et amerikansk idrettslag ble slått to ganger i år av NBA-franchiser Los Angeles Lakers anslåtte verdi på 10 milliarder dollar overgår Boston Celtics, som ble solgt for 6,1 milliarder dollar i mars.

HQ LeBron James, Luka Doncic og lagkameratene i Los Angeles Lakers ser kanskje på den stadig mer spennende NBA-finalen hjemmefra, men Lakers kom faktisk i overskriftene denne uken da de ble solgt for 10 milliarder dollar, noe som gjør det til det største salget av et amerikansk idrettslag i historien, og overgår salget av Boston Celtics med 6,1 milliarder dollar i mars i fjor, som allerede hadde rekorden. Det viser hvor verdifulle Los Angeles Lakers er, selv sammenlignet med NBA-mesteren fra 2024. De nye eierne av Los Angeles Lakers blir Mark Walter, administrerende direktør i holdingselskapet TWG Global, når avtalen er gjennomført, selv om de tidligere eierne, Buss-familien, vil beholde en minoritetsandel på 15 % "i en periode", som ESPN rapporterte denne uken, og Jeanie Buss vil forbli Lakers' guvernør og fortsette å drive laget i "minst en årrekke". Et salg av denne størrelsesordenen er selvfølgelig ikke lett å gjennomføre, og den endelige verdien av laget er ennå ikke kjent, og kan bli enda større. Walters fra TWG Global hadde allerede en minoritetsandel (20 %) i franchisen siden 2021. Han har også investert i andre idrettslag, som det nye Cadillac F1-teamet som starter neste år eller Chelsea Football Club. Mehaniq / Shutterstock