Rekordmange blekkspruter oppdaget i Storbritannia

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Det er ikke mange av oss som forbinder blekkspruter med Storbritannia, men den vanlige blekkspruten, eller middelhavsblekkspruten, er hjemmehørende langs kysten. Vanligvis ser man dem imidlertid så sjelden i farvannene i England, Skottland, Wales og Nord-Irland at det er lett å glemme at de finnes der.

Men ifølge The Guardian har antallet blekkspruter økt de siste årene. Mildere vintre og varmere vårer gjør at et større antall blekkspruter kan dukke opp langs Storbritannias kystlinje, noe som er en velsignelse for noen fiskere, mens andre opplever at fangsten deres minker.

Fiskere som er avhengige av skalldyr, har lidd stort fordi slike dyr er et lett bytte for blekkspruter, mens de som ønsker å fange de oppblomstrende blekksprutene, har opplevd at de haler inn større mengder enn noen gang før. Fra et dyrelivsperspektiv fungerer blekksprutene også som matkilde for seler, ål og den sjeldne Risso-delfinen. "Det er en omveltning av hele økosystemet", sier Bryce Stewart, seniorforsker ved Marine Biological Association.