Rekrutteringen til den russiske hæren falt noe i 2025

Mer enn 422 000 personer signerte kontrakter med de russiske væpnede styrkene i 2025, en beskjeden nedgang fra året før, ifølge tall offentliggjort av Kremls topptjenestemann Dmitrij Medvedev (via Reuters).

I en tale på et møte med sikkerhetstjenestemenn fredag sa Medvedev at 422 704 rekrutter hadde sluttet seg til hæren under kontrakt, sammenlignet med rundt 450 000 innmeldinger i 2024. Russiske statlige nyhetsbyråer rapporterte hans bemerkninger, som ble fremsatt under en diskusjon med fokus på droneteknologi.

Den russiske hæren // Shutterstock

Medvedev sa også at rundt 32 000 mennesker sluttet seg til frivillige enheter og ble utplassert for å kjempe i Ukraina i løpet av året, noe som viser at Moskva fortsatt er avhengig av kontraktsoldater snarere enn en ny bølge av massemobilisering.

President Vladimir Putin har tidligere hevdet at rekrutteringen fortsatt var sterk, særlig blant droneoperatører, noe som gjenspeiler den økende rollen ubemannede systemer spiller i krigen. Tallene tyder på at Russland i stor grad har opprettholdt sin mannskapslinje inn i et fjerde år med konflikt, selv om rekrutteringen viser tidlige tegn til å avta sammenlignet med fjoråret...