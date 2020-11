Personlig er jeg ikke den som spiller så mange indiespill. Hvorfor er det vanskelig å gi en forklaring på, men det har for det meste vært større titler som har tatt opp tiden min. Da Silje spurte om jeg ville ta en titt på Rekt! High Octane Stunts, grep jeg derimot muligheten til å utvide horisonten litt, og det må jeg si jeg ikke angrer på i dag.

Bevege meg i luften med bil kjenner jeg godt til fra Rocket League. Gjøre triks over ramper kjenner jeg godt til fra Tony Hawk-spillene. Kombinasjonen av disse to kan jeg ikke si jeg har vært for mye borti før nå. Spørsmålet er bare hvor lenge dette er moro, og om det i det hele tatt er verdt den snaue 50-lappen det koster?

Selv om innholdet er ganske ensformig er det greit mange timer med underholdning i forhold til prisen. I skrivende stund har jeg passert ti timer med spillet og er fortsatt et godt stykke unna halvveis i utfordringene jeg får i spillet. Disse kan bestå av alt fra å gjøre forlengs- og baklengs salto i ett og samme hopp, samle bokstavene R-E-K-T (ikke veldig ulikt det vi kjenner til fra SKATE hos Tony Hawk), kjøre en gitt løype innen en viss tid eller rett og slett bli «REKT!» x antall ganger innenfor tidsperioden. Selv om disse selvsagt blir litt gjentagende koser jeg meg uansett med de, og skulle jeg møte borti en utfordring som jeg sliter litt med å få til kan jeg kjøpe meg fri fra denne med mynter jeg tjener i spillet, og heller bryne meg på denne utfordringen ved et senere tidspunkt.

Innholdet består av 53 biler, 4 baner (+ en som kan kjøpes), og disse låses opp ved å sette nye rekorder. Som så ofte før låses biler opp rimelig fort i starten før du trenger mer og mer poeng for å låse opp neste bil, noe som er med på å forlenge levetiden til spillet naturlig nok. Å låse opp alle banene tar relativt kort tid dersom du fokuserer på å gjøre oppdragene. Bilene kommer i alle former og fasonger, fra vanlige sedaner via Formel 1-biler til store hummere, eller til og med en skateboard-bil. Alle bilene kan også oppgraderes på områder som grep, fart og hvor fort du kan snurre rundt i luften.

Spillet flyter utrolig bra, og det høres også godt ut. Musikken er passende til spillet med et fremtredende punkrock-tema, og selv om ikke kjøretøyene nødvendigvis høres ekte ut er det motorlyd på biler og ingen lyd på skateboard for eksempel. Grafikken er veldig, veldig enkel, men det er heller ikke det dette spillet handler om.

Dessverre kommer utfordringen i hvordan du ser spillet rett og slett. Etter hvert som du gjør x antall triks på rad for å sette sammen en høy poengsum endres neonfargene i spillet deretter, og på enkelte punkter er det såpass skarpt og lyst at det er vanskelig å se bilen i luften. Dette er både slitsomt for øynene, og ganske frustrerende om du ikke klarer å lande et triks fordi du rett og slett ikke ser nok, og må derfor starte helt på nytt igjen.

Et annet ganske stort minus med spillet er at det ikke er noen form for flerspillermulighet på nett. Du kan samarbeide med en venn i sofaen, men spesielt i disse tider er jo det litt upraktisk.

Kort sagt er REKT! High Octane Stunts et fint lite spill fra Little Chicken Game Company som jeg kommer til å ta frem nå og da om jeg bare ønsker å kose meg litt uten å tenke så mye. Jeg vil i det minste si at det er verdt den lille femtilappen det koster.