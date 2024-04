Relic Entertainment har blitt rammet av 41 oppsigelser etter å ha blitt solgt av SEGA.

HQ

Company of Heroes Utvikleren Relic Entertainment har blitt rammet av 41 oppsigelser bare noen uker etter at studioet ble solgt av SEGA og ble selvstendig.

I en uttalelse på LinkedIn skriver studioet at oppsigelsene ikke var "en enkel beslutning", men en "som utelukkende ble tatt for å gi Relic best mulig sjanse til å overleve i en stadig mer ustabil bransje".

Uttalelsen bekrefter ikke det nøyaktige antallet oppsigelser, men i et innlegg fra studioets eksterne utviklingsprodusent Robyn Smale opplyses det at tallet er 41.

Denne siste oppsigelsesrunden kommer etter at studioet kunngjorde at de ville si opp 121 ansatte i mai 2023.