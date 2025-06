Relooted er et stilig plattformspill som handler om å stjele tilbake stjålne relikvier

Utvikleren Nyamakop dukket nettopp opp på Day of the Devs for å gi et glimt av sitt kommende og svært stilige action-plattformspill Relooted. Spillet handler om å bruke elegante og flytende parkour-triks og -bevegelser for å rømme fra hvelv og høysikkerhetsområder, samtidig som du bærer relikvier og varer som ble stjålet fra folket og hamstret i første omgang.

For å gjøre dette får du hjelp av et variert team som kan bruke en rekke evner og triks for å få deg i sikkerhet etter at du har fått tak i den aktuelle gjenstanden og alarmklokkene begynner å ringe. Når dette skjer, må du hoppe over hull, svinge deg på lysekroner, gli under dører og alt annet som situasjonen krever for å komme i sikkerhet.

Relooted Spillet har også et stort fokus på afrikansk kultur, med et variert persongalleri fra regionen, i tillegg til at kjernen i spillet handler om å "gjenfinne" stjålne afrikanske relikvier og oppbevare dem trygt i skjulestedet ditt.

For øyeblikket har Relooted ikke en utgivelsesdato eller et vindu, men vi vet at det vil komme til PC (via Steam og Epic Games Store) og Xbox Series X/S også. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.