Remake av Star Fox 64 lanseres på Nintendo Switch 2 i juni, og det visuelle designet er helt vilt

Star Fox slippes 25. juni, en remake av Star Fox 64 eksklusivt for Nintendo Switch 2 (det er den offisielle tittelen). Spillnivåene er de samme som i Nintendo 64-spillet fra 1997, inkludert de alternative rutene i løpet av den korte, men superspillbare kampanjen, men alt annet har blitt endret for å gi det et moderne og "realistisk" utseende.

Grafikken har blitt enormt mye bedre, lysår fra forrige gang vi så Star Fox på Wii U, i Star Fox Zero, for bare ti år siden. Men det desidert mest slående er karakterdesignene, som er langt fra det vi har sett i andre spill, og mye mer realistiske, og ligner de originale figurene som ble brukt til å promotere det første spillet i serien, tilbake i 1993.

Spillets kampanje inneholder ikke nye nivåer (så vidt vi vet), men den har nye mellomsekvenser, oppdragsbriefinger med interaksjoner mellom figurene. En annen ny funksjon er co-op flerspiller med én spiller som bruker den ene Joy-Con-en til å bevege Arwing, og en annen som sikter bruker Joy-Con i musemodus for å sikte og skyte. Men hvis du liker den klassiske kontrollen, kan du bruke Nintendo 64-kontrolleren til Nintendo Switch Online.

I Challenge-modus kan du gjenta nivåene med spesielle utfordringer på Normal- eller Expert-vanskelighetsgrad, mens Battle Mode er tilbake, lokalt og online, en 4vs. 4-modus med Star Fox -laget (Fox, Falco, Peppy og Slippy) mot Star Wolf på tre kart.



Ut av det blå kunngjorde Nintendo at en femten minutter lang Star Fox Direct ville bli sendt 6. mai ... med knapt ti minutter med forventning. Presentasjonen ble sendt kl. 12 natt til torsdag.

Noen lekkasjer hadde antydet at kunngjøringen av et nytt Star Fox -spill ville bli gjort i april. April kom og gikk, men vi trengte ikke vente lenge på å få vite mer om denne nye Nintendo Switch 2-utgivelsen. Spillet passer selvfølgelig fint etter opptredenen til Star Fox i Super Mario Galaxy-filmen, selv om figurene ikke ligner på hverandre (og det er andre gang dette spillet har blitt laget på nytt, etter 3DS-remaken fra 2011).

