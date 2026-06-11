Remaken av Resident Evil: Code Veronica spilles fra et tredjepersonsperspektiv

Et av de mest vedvarende ryktene den siste tiden er endelig blitt offisielt bekreftet. På Summer Games Fest forrige uke ble en nyutgivelse av « Resident Evil: Code Veronica » annonsert. Tittelen dropper «Code» og vil i stedet bare hete « Resident Evil Veronica ». Traileren var helt fantastisk, men etterlot også noen fans med et stort spørsmålstegn, siden den ble vist fra et førstepersonsperspektiv.

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Nå har imidlertid Capcom avklart saken og opplyst at det vil være et skrekk-eventyr i tredjepersonsperspektiv. Spillets produsent, Yoshiaki Hirabayashi, sa under en spørsmålsrunde som fant sted etter avsløringen at «dette spillet vil være et tredjepersonsspill.»

Under denne spørsmålsrunden, som IGN deltok i, kom det også et spørsmål om hvilke forskjeller remaken vil by på sammenlignet med originalen. Hirabayashi sa at han ikke kunne dele for mange detaljer, men la til:

"Teamet bak denne nyinnspillingen er imidlertid det samme teamet som sto bak nyinnspillingene av Resident Evil 2 og Resident Evil 4. Så hvis du ser på de tidligere nyinnspillingene dette teamet har laget, kan du sannsynligvis ane en viss tankegang vi har når vi lager et spill, og den tankegangen inkluderer å bevare de ikoniske og sentrale aspektene ved tittelen. Så igjen, hvis du ser på arbeidet vårt, kan du sannsynligvis få en god følelse av hva slags tilnærming vi tar her, og kanskje kan du forestille deg hvordan det kan se ut for denne nyinnspillingen."

Resident Evil Veronica vil bli utgitt i 2027 for PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X og Switch 2.