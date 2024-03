HQ

Patrik kunne dele sin svært positive anmeldelse av Nightdive Studios' System Shock-remake i mai i fjor etter å ha spilt PC-versjonen, så konsollspillere har ventet tålmodig ganske lenge. Nå vet vi endelig når ventetiden er over.

Nightdive bekrefter at System Shock kommer til PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 21. mai. La oss håpe at dette året med finpussing betyr at vi får en flott opplevelse på konsollene om to måneder.