Remakes har størst sjanse for å lykkes hvis de er minst 11 år gamle.

Det har blitt en stor industri å gi ut remakes og remasters, der førstnevnte er fullstendig omarbeidede versjoner av klassikere, mens remasters er mer oppdaterte utgaver av originalen.

I en artikkel på GamesIndustry.biz (basert på en undersøkelse utført av IDG Consulting og Virtuos) har man undersøkt hvor gamle remakes og remasters bør være for å lykkes. Og det viser seg at det er en ganske klar grense. Remakes som er mellom 11 og 20 år gamle, har en tendens til å selge mest, mens de som er nyere, sannsynligvis ikke føles relevante nok til å kjøpes på nytt etter så kort tid, mens de som er eldre, i mange tilfeller er titler som er glemt eller ukjente for yngre spillere som ikke har noe forhold til dem.

Når det gjelder remastere, er situasjonen imidlertid en annen. Disse bør ikke ligge ute i mer enn fem år for å selge godt. De lanseres ofte i forbindelse med nye konsollgenerasjoner, ettersom folk ønsker å gjenoppleve spill de liker med bedre grafikk. Bare det å remastere et eldre spill enn det gjør at det føles gammelt og litt gammeldags, og det går ut over salget.

Etter hvor mange år synes du det er rimelig å lage en ny versjon av et spill?