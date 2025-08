Remaster av Sacred 2: Fallen Angel kunngjort, lanseres på PC og konsoller

Som en del av THQ Nordic Showcase har vi nettopp blitt informert om at utviklerne Jumpgate AB og SparklingBit slår seg sammen for å lage en remaster av Sacred 2: Fallen Angel. Dette vil være en ambisiøs oppdatering av spillet som hevder å inkludere den komplette, komplette bygningen, som spenner over kjernespillet og hver av oppdateringene også.

Når det gjelder hvordan det forbedrer det originale spillet, blir vi fortalt at det vil tilby raffinert kamp og spill, pluss et forbedret brukergrensesnitt og høyoppløselige teksturer. I tillegg til dette er rettelser og et ekstra lag med polering som er fullført med hjelp fra samfunnet.

Utover dette er det ikke satt noen dato for når vi kan forvente å gå tilbake til Ancaria, men vi vet at når tiden er inne, vil Sacred 2: Fallen Angel Remaster komme på PC, PS5 og Xbox Series X / S. Sjekk ut avsløringstraileren nedenfor, samt noen bilder.