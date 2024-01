Remasteren av Elder Scrolls II: Daggerfall er endelig lansert

HQ

Unge tenker ofte på Elder Scrolls som synonymt med Skyrim fra 2011, og glemmer helt at det faktisk var den femte delen i den 30 år gamle serien. Den andre tittelen i serien, det enstemmig hyllede - men nå smertelig utdaterte - Elder Scrolls II: Daggerfall fra 1996, har nå, etter ni års utvikling, fått en remaster. Og det beste av alt? Den er, i likhet med originalspillet, helt gratis å laste ned.

Daggerfall Unity 1.0 beskrives på utviklernes nettsted som "[an] open source recreation of Daggerfall in the Unity engine created by Daggerfall Workshop" og inneholder blant annet disse forbedringene og tilleggene:



Kryssplattform uten emulering (Windows/Linux/Mac)



Retrografikk forsterket av moderne motor og belysning



Høyoppløst widescreen med klassisk stil



Du kan velge å spille i retromodus 320×200 eller 640×400 med VGA-paletter.



Mulighet til å forbedre grafikken og spillopplevelsen med modifikasjoner (mods)



Enorme trekkavstander selv uten modifikasjoner



Smidig førstepersonsstyring



Forbedringer av livskvaliteten



Omfattende mod-støtte med et aktivt utviklerfellesskap



Støtte for oversettelser via community-mods



Daggerfall Unity krever at du spiller originalen. Les mer på utviklernes nettsted om hvordan du kommer i gang og får alle detaljene.