Jeg ser et hull i markedet som trenger å fylles. Et hull som skriker etter oppmerksomhet. Football Heroes League prøvde seg for noen uker siden, men det gikk helt galt og var et veldig åpenbart (men dårlig) forsøk på å stjele rampelyset fra et ekte spill - Rematch. Nå er det Rematch sin tur til å vise hvordan det skal gjøres, og hvordan arkadefotball skal spilles i 2025.

Jeg skrev i anmeldelsen av Football Heroes League at det er mangel på spill i denne sjangeren. EA Sports FC er foreløpig langt fra det alternativet jeg ønsker når jeg velger å spille digital fotball i disse dager, da det er tynget av mikrotransaksjoner og trege servere. Jeg vil ha rask, fartsfylt, actionfylt og underholdende fotball der realismen er underordnet. Rocket League har alt dette, med den lille (men store) forskjellen at spillerne er byttet ut med rakettdrevne biler. "Gi meg en Rocket League til fots" er noe jeg ofte sier, og Sloclap ser ut til å ha hørt mine bønner.

Likhetene med Sifu skinner gjennom.

Sloclapstudioet som leverte kung fu-spektaklet Sifu for noen år siden, følger opp med et fotballspill. Stilen vi så i Sifu går faktisk igjen i Rematch, der vi ser den samme stilrene cel-shaded-grafikken og lignende karakterdesign. Sifu utmerket seg på flere områder, og ett av dem er videreført i utviklingen av Rematch, nemlig måten du beveger deg på og interagerer med omgivelsene dine. I stedet for å sparke på glassflasker og slå ut tenner, er det fotballer som får juling, men med samme smidighet.

I Rematch spiller man enten tre mot tre, fire mot fire eller fem mot fem. Dette er kamper uten regler, så det er ingen offside, ingen frispark og ingen gule eller røde kort. Før du møter ekte motstandere, får du spille deg gjennom en kort prolog som viser deg de viktigste mekanikkene i spillet. Selv om det er et fotballspill, akkurat som for eksempel EA Sports FC 25, spilles det slett ikke på samme måte; likhetene med Rocket League er større. Du styrer én spiller, din spiller, og de andre styres av andre spillere, noe som virkelig setter samarbeidsevnen din på prøve.

Attraktive omgivelser for å sparke ball.

En annen likhet med Rocket League er måten du sikter på når du skyter. Det er riktignok mer fokus på tyngdekraft og fysikk, men i Rematch kan du ikke bare avfyre et skudd og forvente at ballen skal fly opp i hjørnet som om den var en målsøkende rakett. Nei, Rematch spilles fra et tredjepersonsperspektiv der du har et fritt kamera å styre og et trådkors som du sikter med både når du sentrer og skyter. Rematch serverer deg ikke alt på et fat; det krever at du bruker tid på å sette deg inn i kontrollene for å lykkes. Du må lære deg å ta imot ballen, drible effektivt ved å skyve ballen i ulike retninger og utføre triks på riktig tidspunkt. Ingenting blir gjort for deg; det er opp til deg å få ting til å skje og gjøre dem på riktig måte - en forfriskende ting å se i et fotballspill i disse dager.

Femminutterskamper er normen. Hvis kampen går over styr og ett av lagene scorer for mange mål, avsluttes kampen tidlig ved hjelp av "nåderegelen". Spillerne roterer etter hvert avspark, og én spiller får æren av å stå i mål, mens de andre er utespillere. Et problem jeg stadig har støtt på når jeg har spilt Rematch, er at alle vil opp og sparke den samme ballen samtidig. Målet blir stående vidåpent, og det resulterer mer eller mindre alltid i at man slipper inn mål. Folk er generelt ikke så gode på Rematch ennå, men det blir bedre jo mer man spiller og etter hvert som man stiger i rangeringen.

Paralleller med Rocket League? Ja, det er mange. Chatsystemet under kampene er i bunn og grunn det samme, og det fungerer greit for å be om en pasning eller be noen om å skyte, samt for å be om unnskyldning når du gjør en feil og ved et uhell slipper inn et mål. En annen likhet er utholdenhetsmåleren som viser hvor lenge du kan løpe - selv om den i Rematch fylles på automatisk i stedet for at du må plukke opp boostere spredt utover banen. En tredje likhet er det store fokuset på muligheten til å tilpasse spilleren din med alt fra store frisyrer og barter til elegante sko og mønstre på klærne. I Rematch ser vi også det samme oppsettet med et sesongkort der du låser opp flere kosmetiske gjenstander, akkurat som i Rocket League. Den største forskjellen mellom Rocket League og Rematch (bortsett fra biler mot mennesker) er at det ene er et gratisspill, mens det andre koster £21.

Målvaktsposisjonen er faktisk morsom, overraskende nok. Men hvis du blir lei av det, kan du bare løpe ut av målområdet og slåss som alle andre.

Ja, Rematch koster penger. Mange vil ha tilgang til det gjennom Game Pass, der det er tilgjengelig fra dag én, men resten av dere må betale for å få tilgang. Det føles litt feil, faktisk, selv om det er billig sammenlignet med det økende antallet spill til 70 pund. Rematch er faktisk et fantastisk spill når du klarer å matche med de riktige spillerne som faktisk vet hvordan man spiller fotball. Jeg ser for meg at jeg kommer til å spille dette i lang tid fremover - men jeg er litt usikker på hvor mange som vil punge ut 21 pund for å få tak i et spill som er fullt av mikrotransaksjoner og et sesongkort som du må betale enda mer for. Rematch føles mer som en F2P-tittel - spesielt med tanke på likhetene med Rocket League.

Det viktigste er at alle spiller på samme vilkår (en annen likhet med Rocket League), og mikrotransaksjonene låser bare opp muligheten til å endre spillets utseende. Å ha sko med en glitch-animasjon bak seg når du løper fort, får deg ikke til å skyte mer nøyaktig eller løpe raskere. Det er bare kosmetisk og har ingen effekt på hvor godt fotballen spilles. Men jeg er litt redd for at Sloclap skyter seg selv i foten med prisingen av spillet. Men det gjenstår å se.

Så "stilig" kan du bli. Hvis du investerer litt ekte penger, kan du bli enda mer attraktiv.

Bortsett fra den ganske betydelige ulempen, er Rematch et veldig bra spill. Det er spillet jeg har ønsket meg i så mange år, og jeg er overlykkelig over at det endelig er her. Det er både morsomt å se på og morsomt å spille, og jeg håper Sloclap lykkes med den tilsynelatende umulige oppgaven det er å overbevise spillere om å betale for noe som på mange måter ser ut som en gratis-tittel.