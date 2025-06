Rematch crossplay er en "topp prioritet" for utvikleren Sloclap

HQ

Den offisielle lanseringen av Rematch er senere denne uken, den 19. juni, men hvis du har kjøpt Elite- eller Pro-utgavene av spillet, kan du logge deg på allerede nå og få noen timer med pasninger, skyting og forsvar, slik at du har fått litt trening før den egentlige lanseringen.

Men hvis du og en venn ikke har spillet på samme plattform, vil du ikke kunne spille sammen med dem ved lanseringen. Men, som forklart i et innlegg på X/Twitter, planlegger utvikleren Sloclap at funksjonen skal inkluderes etter lanseringen.

Det er beskrevet som en av "topprioriteringene" for Rematch fremover, noe som betyr at vi ikke bør vente for lenge før vi alle kan spille sammen. Ting som crossplay kan bidra til å holde en spillerbase sunn i ukene etter lanseringen av en live-service/multiplayer-tittel, så vi får se hvor lenge vi må vente før vi kan spille med kompisene våre uansett plattform.

Rematch lanseres 19. juni for Xbox Series X/S, PS5 og PC.