Rematch crossplay forsinket i siste liten på grunn av "stort matchmaking-problem"

Mens mange spillere fortsetter å glede seg over Sloclap's Rematch på sine egne plattformer, er det mange som ønsker å se crossplay komme til fotballspillet for å holde samfunnet variert og levende. Det er noe utvikleren har jobbet med siden lanseringen, og vi trodde at vi denne uken endelig ville få sjansen til å spille med venner på andre plattformer.

Dessverre ble det ikke slik, da Sloclap kunngjorde via Rematchs sosiale medier at det i siste øyeblikk ble funnet et stort problem med crossplay, noe som tvang oppdateringen til å bli forsinket inntil videre.

"Under våre siste tester i dag fant vi et stort matchmaking-problem knyttet til Crossplay. Siden Crossplay er hjertet i Patch 3, har vi bestemt oss for å utsette utgivelsen mens vi fikser det," står det i innlegget. "Vi vet at dette er skuffende, og vi beklager virkelig de gjentatte forsinkelsene. Takk for tålmodigheten og støtten. Vi kommer med en ny oppdatering så snart vi har mer nytt."

Crossplay var ment å komme sammen med Patch 3 den 3. september, den foreløpige datoen ble deretter skjøvet en dag tilbake, og nå er vi ikke sikre på når vi får se det. Kommentarene under innlegget på Twitter/X er ganske harde, og en av dem sier at det er "tidenes største tabbe" og at alle burde få pengene tilbake. Det er nok verdt å huske at crossplay vil komme, bare om litt mer tid enn vi hadde håpet.