Rematch feirer offisiell lansering med ny trailer

Mens noen har spilt siden tidligere i uken takket være den avanserte tilgangen som er inkludert i Pro- og Elite-utgavene, lanseres Rematch offisielt i dag for Xbox Series X/S, PS5 og PC. Utvikleren Sloclap har feiret lanseringen med en ny trailer, som viser frem noe av det fartsfylte fotballspillet i den nye flerspillertittelen.

I tillegg til lanseringstraileren, sendte Sloclap også ut litt informasjon om fremtidige oppdateringer via en pressemelding. Først og fremst adresserer det mangelen på crossplay ved lansering, en funksjon studioet ønsket å inkludere nå. "Vi forstår at mange av dere gledet dere til å spille Rematch på tvers av plattformer fra første dag. Vi gjorde vårt ytterste for å inkludere crossplay ved lansering, men Rematch er studioets første crossplay-tittel, og vi møtte uforutsette tekniske problemer som hindret oss i å ha denne funksjonen klar i tide. Vi burde ha kommunisert så snart det ble klart at crossplay ikke ville være tilgjengelig ved lansering, og vi beklager ulempene og frustrasjonen det har medført for noen av spillerne våre," sier Sloclap.

"Det er veldig viktig for oss at spillerne våre kan glede seg over Rematch med vennene sine, så sammen med feilrettinger er crossplay vår absolutt høyeste prioritet, og vi er forpliktet til å levere denne funksjonen raskt, og vi vil dele en mer presis frist så snart som mulig."

I tillegg til crossplay har Sloclap skissert en liste over prioriteringer de vil fokusere på. Først kommer Lag & Performance.

"Vi jobber med å identifisere årsakene bak etterslep, stamming og bildefall som påvirker spillingen. Teamet vårt implementerer for øyeblikket ytelsesoptimaliseringer og justeringer av innstillinger for å forbedre stabiliteten betydelig. På samme måte jobber vi kontinuerlig med å forbedre serverstabiliteten for å gi deg en jevnere spillopplevelse over hele linjen."

Og så er det desynkronisering: "Desynkronisering av server og klient har påvirket kampkvaliteten. Vi er for eksempel klar over at spillerne noen ganger ikke kan samhandle med ballen, og at spillerfigurene og ballen tilsynelatende beveger seg uforutsigbart over banen. Vi har distribuert to "hot fixes" i løpet av Early Access for å rette opp viktige problemer, og vi vil jobbe kontinuerlig med å forbedre klient- og serversynkroniseringen underveis."

Til slutt har vi Bugs & Stability: "Vi jobber aktivt med å løse større feil som krasjer, fryser etter mål og låser menyer. Regelmessige oppdateringer og rettelser vil bli levert hyppig i løpet av de kommende ukene for å rette opp feil, introdusere nye funksjoner og gjøre Rematch til det beste det kan bli."

Kjernespill, konkurransefunksjoner, sosiale komponenter og uformelle spillfunksjoner er satt for kommende oppdateringer. Sloclap minner oss om at det er et lite team, og at disse funksjonene vil ta tid.

Rematch er tilgjengelig nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.