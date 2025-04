Rematch er det mest spennende fotballspillet vi har sett på lenge

HQ

Etter suksessen med det unike Sifu var det ikke akkurat på bingokortet mitt å høre at Sloclap har rettet oppmerksomheten mot et arkadefotballspill for flere spillere. Den naturlige progresjonen mellom de to ideene er i beste fall løs, men dette bør tydeligvis ikke føre til noen bekymring. Jeg sier dette som en som tilbrakte litt tid i løpet av den siste helgen med å sette Rematch på prøve, som en del av en tidlig lukket betaversjon. Selv om det var tydelig at spillet har noen få kinks, er det også et fotballspill som føles friskt, er ubarmhjertig spennende og definitivt har en fremtid. Så for å gjøre en lang historie kort: Sett av 19. juni i kalenderen.

For de som ikke vet hva Rematch er, så er dette et FIFA Street-lignende fotballspill som snur det typiske mer strategiske isometriske gameplayet på hodet. I stedet for å se handlingen ovenfra, tar du rollen som én spiller i et lag på fire eller fem personer, og du spiller fra et tredjepersonsperspektiv. Tenk på Rocket League, men i stedet for biler og en enorm ball er det typiske og realistiske fotballdimensjoner som gjelder. Målet er å jobbe som et lag for å flytte ballen nedover en lukket, arenalignende bane ved å spille pasninger, lure seg forbi motstanderne og på andre måter være kreative, alt for å sette opp et skudd på mål. Det er tradisjonell fotball i så måte, men der Rematch snur dette på hodet er i regelsettet, som fjerner offside, fouling, VAR og i utgangspunktet alle plagene som plager det moderne spillet. Man skulle kanskje tro at dette ville føre til vanvittig og ukontrollerbar action, men det gjør det ikke, faktisk vil jeg hevde at det flyter bedre enn noe annet fotballspill på markedet i dag.

Dette skyldes riktignok delvis mekanikken og spillstrukturen som Sloclap har skapt. Rematch har et design som føles en smule som Sifu i mange tilfeller. Bevegelsene og evnene er alle bygget og raffinert på en slik måte at de føles naturlige og balanserte, og det hele kommer sammen for å lage et spill der du til tross for at du bare har en håndfull innganger, føler at du har utallige måter å sette dem i praksis på banen. I likhet med Sifu kan Rematch være så enkelt eller så komplekst som du vil, det krever bare øvelse og engasjement for å nå nye høyder i spillet.

Kjernemekanikken dreier seg om å bevege seg, pasninger, skudd, taklinger og triksing. Siden det ikke er noe krav om å bytte mellom spillere, trenger du bare å bekymre deg for å mestre disse kjerneelementene, da utfordringen som Rematch tilbyr ellers dreier seg om posisjonering og strategi. Du kan for eksempel være en stor fan av det vakre spillet og den dyktige siden av det, og bruke mer tid på å perfeksjonere regnbueflikk og smarte triks for å kanalisere din indre Neymar. En annen foretrekker kanskje å være mer opptatt av business, holde en posisjon som spiss og være en pålitelig trussel i djupleddet og målscorer, som en Harry Kane. På samme måte kan du være opptatt av å kontrollere flyten i spillet, holde midtbanen, erobre og snappe opp ballen når det er behov for det, for så å spille den videre til angriperne dine, akkurat som Kevin De Bruyne ville gjort. Og jeg nevner disse eksemplene fordi Rematch lar deg spille på disse måtene, eller veksle mellom dem etter eget forgodtbefinnende, og til og med ta på deg keeperhansker når det trengs. Dette er det ultimate fotballspillet med ytringsfrihet, et eksempel på hva som kan skapes når utviklerne tøyer grensene og utfordrer hva vi forventer av denne typen opplevelser.

Men å legge så stor vekt på ytringsfriheten har også sine ulemper. Rematch er et lagspill, og kun et lagspill. Du må samarbeide med andre spillere, det er ikke mulig å kontrollere et helt lag på 11 personer alene, du er et enkelt tannhjul i maskineriet. Grunnen til at dette kan føre til frustrasjoner, er at noen spillere er mindre lagspillere enn andre, og å se en av dine allierte miste ballen for femte gang på rad fordi han eller hun prøver å sette inn det perfekte solomålet, kan være helt knusende. På samme måte vil alle ha ære, så det kan også være en utfordring å finne personer som gjør drittjobben skikkelig - enten det er å holde posisjonen i målet eller å gjøre de nødvendige taklingene og utfordringene i en defensiv rolle. Litt mer rigiditet i rollene ville gjort mye for å oppmuntre spillerne til å fokusere litt mer på strategi og lagspill enn på solospill og unødvendige triks.

Jeg antar at dette er mer et problem med den lukkede betaversjonen og ikke noe som vil plage hele spillet, men det var en tydelig mangel på å kunne velge en server å spille på, noe som førte til noen merkelige kampskapte lobbyer der jeg var oppe mot folk på de østasiatiske serverne, og måtte takle absurd ping og ventetid. Europa-lobbyene fungerte som en drøm, så hvorfor spillet bestemte seg for å ofte stille seg i kø på servere fra fjerne deler av planeten, gir absolutt ingen mening og var ærlig talt frustrerende.

I tillegg er det verdt å merke seg at Rematchs tutorial kanskje er en av de dårligste jeg har kommet over. Fotball er fotball, så man trenger ikke være et geni for å skjønne hva som skal til for å score et mål eller hvordan man dribler med ballen, men det hadde vært nyttig om tutorialen ga informasjon om hvilke knapper man skal trykke på for å takle og passe, hvordan man lobber ballen, eller til og med noen mer intrikate elementer, som hvordan du skal ta over keeperjobben hvis keeperen din løper ut av feltet mens du fremdeles er inne i det... Det er de små tingene som av en eller annen grunn ikke blir forklart.

Men bortsett fra disse frustrasjonene har Rematch mye å by på. Det er et fantastisk spill med en nydelig presentasjon og en stilig følelse. Art direction og grafikken er levende og fargerik, stemningen er perfekt og spennende, tilpasningselementene lar spillerne sette sitt eget preg på opplevelsen, og det forenklede, men likevel stramme kontrollsystemet er et av de beste sportskontrollsystemene jeg har spilt til dags dato. Sloclap er et veldig talentfullt team, og etter Sifu og nå Rematch, er det virkelig bare fantasien som setter grenser for denne kreative gjengen.