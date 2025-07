Rematch når 5 millioner unike spillere

HQ

Rematch Ifølge utvikleren Sloclap har Sifu nettopp nådd 5 millioner unike spillere. Rematch ble lansert for litt over en måned siden, og bringer det stramme, fartsfylte gameplayet som folk kjenner fra Sifu inn i 5v5-fotball.

"En måned etter lansering har Rematch nådd 5 millioner unike spillere!" skrev utvikleren Sloclap på sosiale medier. "Vi vil fortsette å gjøre vårt beste for å gjøre Rematch bedre. Takk igjen for støtten hele veien!"

Det er verdt å merke seg at siden spillet er tilgjengelig via Xbox Game Pass, vil ikke tallet på 5 millioner spillere nøyaktig oversettes til så mange solgte eksemplarer, men dette er fortsatt et veldig imponerende tall. Denne nyheten kommer dager etter at Rematch fikk et nytt oppdateringskart etter lanseringen, med vinduer som er låst for viktige funksjoner som crossplay, spillerrapportering og mer.

Rematch er nå tilgjengelig på Xbox Series X/S, PC og PS5.